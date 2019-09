Cagliari, presentata la nuova stagione della Football Academy

A Oristano ha aperto i battenti questo pomeriggio la nuova stagione della Cagliari Football Academy. A fare gli onori di casa il Responsabile Bernardo Mereu, che ha fatto il punto con i dirigenti e i tecnici delle Società sportive dell’Isola affiliate all’ormai consolidato progetto rossoblù. Fondamentale il sostegno del Main Sponsor, Saras, e del Top Sponsor, Energit, confermati come partner della Academy. “Al centro di tutto c’è il bambino, non solo dal punto di vista tecnico ma anche e soprattutto per quanto riguarda l’aspetto didattico e sociale”, ha spiegato Bernardo Mereu davanti a una platea di oltre 150 addetti ai lavori. “Siamo convinti che serva omogeneità dal punto di vista tecnico: se il bambino di talento avrà la possibilità di crescere e giocare con altri coetanei altrettanto bravi, ci saranno più probabilità di una significativa crescita individuale. Per questo puntiamo sui Centri di Formazione e le giornate di formazione”.