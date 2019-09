Cagliari-Verona, le pagelle di CalcioWeb: Pisacane goffo e sfortunato [FOTO]

Cagliari-Verona, le pagelle di CalcioWeb – Uno scontro diretto, a guardare obiettivi ed organici, non però a guardare la classifica. I sardi sono in alto, dopo lo sprint delle ultime gare susseguito ad un inizio negativo. La vittoria di Napoli ha portato molto entusiasmo, ma di fronte c’è la neo promossa Verona di Juric, che contro l’Udinese nell’ultimo match ha dovuto fare i conti con un super Musso. La gara è appena terminata, 1-1 il risultato finale per via delle reti (una per tempo) di Joao Pedro e Faraoni. Queste le pagelle di CalcioWeb al termine del match.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen 6.5; Cacciatore 5.5, Pisacane 4.5, Ceppitelli 6, Pellegrini 6; Nandez 5.5, Cigarini 6 (75′ Oliva), Rog 6 (84′ Ionita sv); Castro 7 (68′ Nainggolan 6); Joao Pedro 7, Simeone 5.5.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 7; Rrhamani 6, Dawidowicz 6, Gunter 5.5; Faraoni 7, Amrabat 6, Miguel Veloso 6.5, Lazovic 6; Zaccagni 6 (74′ Pessina 6), Verre 5 (62′ Salcedo Morra 6.5); Stepinski 6 (88′ Pazzini sv).