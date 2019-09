Calciomercato Atalanta, fulmine a ciel sereno: Skrtel pronto a rescindere

Calciomercato Atalanta, era il rinforzo richiesto da Gasperini per sostituire Mancini e dare alla difesa una dimensione più ‘internazionale’ vista la sua esperienza in Champions League, ma pare proprio che le strade tra i bergamaschi e Martin Skrtel si siano interrotte. Dopo una ventina di giorni, il difensore slovacco rescinderà il suo contratto con gli orobici: alla base della scelta, i diversi problemi fisici che non gli hanno ancora fatto raggiungere la forma migliore. Il calciatore, tra l’altro, non risulta tra i convocati per la sfida di questa sera contro il Torino. Adesso la compagine del presidente Percassi dovrà velocizzare le operazioni per trovare il sostituto: il tempo non aiuta, il mercato si chiude domani alle 22.