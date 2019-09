L’Atalanta ha già individuato il sostituto in difesa di Martin Skrtel, prossimo alla rescissione consensuale che verrà annunciata domani dalla società. La Dea pesca ancora in Andalusia e precisamente in casa del Siviglia. Dopo gli arrivi di Luis Muriel e Guilherme Arana, arriva in prestito con diritto di riscatto Simon Kjaer. Il difensore, capitano della nazionale danese, ha compiuto 30 anni il 26 marzo scorso e ha già all’attivo tre stagioni in Italia, al Palermo dal 2008 al 2010 e quindi alla Roma nel 2011-2012 in prestito dal Wolfsburg. In carriera ha vestito anche le maglie di Midtjylland, Lille e Fenerbahce, squadra in cui è stato compagno proprio di Skrtel nel 2016-2017. Kjaer dovrebbe arrivare a Bergamo già nella giornata odierna.