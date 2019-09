Calciomercato, l’attaccante del futuro dell’Inter: il Chelsea bussa al Milan, mosse di Atalanta e Genoa

Il calciomercato è andato in archivio ma le trattative non sono di certo finite, è aperto il calciomercato degli svincolati ma le squadre pensano anche alla prossima sessione invernale di gennaio. Mossa a sorpresa dell’Atalanta, il club di Gasperini è reduce dalla sconfitta in campionato contro il Torino e si pensa anche alla Champions League, mossa nelle ultime ore. Nel mirino è finito lo svincolato Fernando Tissone, reduce dall’esperienza al Nacional potrebbe tornare in nerazzurro, ha indossato la maglia dell’Atalanta dal 2006 al 2008. L’Inter ha scelto l’attaccante per il futuro, si tratta dell’attaccante classe 2000 del Flamengo Lincoln, nella trattativa potrebbe essere inserito come contropartita Gabigol. Il Chelsea bussa in casa Milan, l’obiettivo è Piatek, il polacco non ha entusiasmato in questo inizio di stagione. Il Genoa si sarebbe deciso a portare in Italia Bruno Amione per gennaio, si tratta dell’erede di Romero.