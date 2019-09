Calciomercato, la bomba dalla Spagna su Cristiano Ronaldo: cessione dell’Atalanta a gennaio, scambio Milan-Siviglia

Le squadre del massimo campionato italiano e non solo continuano a muoversi sul calciomercato, la sessione estiva è da poco terminata ma i club non si fermano, nelle ultime ore importanti aggiornamenti che riguardano anche le big del campionato di Serie A, le dirigenze si muovono in vista delle sessioni di gennaio e giugno.

HUDSON-ODOI RINNOVA CON IL CHELSEA – Importante mossa per il futuro in casa Chelsea, Callum Hudson-Odoi ha deciso di rimanere ai Blues: ufficiale il rinnovo fino al 2024. “E’ una sensazione fantastica, l’attesa e’ stata lunga ma adesso e’ fatta. Sono qui da quando avevo 8 anni e questo e’ il club giusto per me”.

CINA, HIDDINK RIMOSSO DALL’INCARICO – Dopo un anno come ct della nazionale olimpica cinese Guus Hiddink è stato rimosso dal suo incarico, la squadra è stata affidata all’ex ct della nazionale femminile Hao Wei.

EL BADRY NUOVO CT DELL’EGITTO – Esonerato Javier Aguirre l’Egitto ha trovato il suo nuovo ct. Si tratta di Hossam El-Badry, 59enne ex allenatore dell’Al Alhy.

CRISTIANO RONALDO, LA BOMBA SUL FUTURO – La bomba viene lanciata direttamente dalla Spagna, potrebbe essere l’ultima stagione con la maglia della Juventus per il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo. Secondo le ultime indiscrezioni circolate CR7 potrebbe tornare al Manchester United già dalla prossima stagione, la notizia avrebbe del clamoroso.

LO SCHALKE SU GOSENS – Un calciatore che si è messo in mostra è sicuramente Gosens, l’esterno dell’Atalanta protagonista di partite importanti ha attirato l’attenzione di alcuni club, uno di questi è lo Schalke 04, pronto un nuovo assalto dei tedeschi nel mese di gennaio.

SCAMBIO MILAN-SIVIGLIA? – Il Siviglia continua a spingere per il calciatore del Milan Suso, il direttore sportivo Monchi sembra intenzionato ad inserire nella trattativa il cartellino di Vazquez più conguaglio in denaro.