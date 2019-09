Calciomercato, caso alla Juventus più due cessioni già decise: sinergia Inter-Parma, emergenza Samp e cessione del Torino

Il calciomercato è finito? Macchè. L’ultima sessione di mercato è stata avvincente, tante squadre si sono rinforzate, altre invece hanno dovuto fare i conti con qualche difficoltà di troppo. Le società però non si ferma e continuano a muoversi con l’obiettivo di piazzare nuovi colpi, si possono accasare i calciatori svincolati mentre si pensa anche alle finestre di gennaio e quella per la prossima stagione.

IL CASO MANDZUKIC, IL CROATO NON CONVOCATO – Scoppia il caso Mandzukic in casa Juventus, è rottura tra il croato ed il club bianconero. Il calciatore non è stato inserito nell’elenco dei giocatori che domani saranno a disposizione per la sfida contro la Fiorentina, a questo punto la cessione può essere anche immediata, interesse di club del Qatar ed a questo punto Mandzukic potrebbe cambiare idea ed accettare. La Juventus ha inoltre comunicato a due calciatori l’addio a gennaio, si tratta del portiere Perin e dell’attaccante Pjaca.

GIUSEPPE ROSSI ASPETTA LA SERIE A – Uno svincolato di lusso è sicuramente l’attaccante Giuseppe Rossi, l’ex Genoa ha dovuto fare i conti con tanti infortuni. Nelle ultime ore sono arrivate alcune offerte dal campionato di Serie B, il calciatore per adesso ha rifiutato perchè crede di poter strappare un contratto anche in Serie A.

MILAN, IL NOME IN POLE PER GENNAIO – Il Milan pensa anche al mercato di gennaio e per non farsi trovare impreparata sta cercando di anticipare i tempi, si valuta la situazione di Taison, attaccante dello Shakhtar, può rappresentare una soluzione importante per l’allenatore Giampaolo.

SAMPDORIA, EMERGENZA SVINCOLATI – La Sampdoria ha iniziato male la stagione ed in caso di nuovi passi falsi potrebbe pensare a diversi ribaltoni, il primo può riguardare l’allenatore, poi assalto ai calciatori già prima di gennaio con due soluzioni dal mercato svincolati, si tratta di Ben Arfa e Menez, capaci di portare qualità ed imprevedibilità alla fase offensiva.

TORINO, MILLICO CEDUTO IN PRESTITO – Millico è uno degli attaccanti di maggiore prospettiva del calcio italiano, ha bisogno di mettersi in mostra e giocare da titolare, per questo motivo sembra destinato a partire in prestito nella sessione di gennaio, diversi club di Serie B interessati.

SINERGIA INTER-PARMA – Inter e Parma continuano a fare affari, i due club hanno acquistato insieme Emerson Espinoza, centrocampista classe 2001 dal Boston River, considerato un possibile campione per il futuro.