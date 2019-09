Calciomercato – Il futuro di Higuain e Mandzukic, colpo del Verona: la Roma bussa in casa Fiorentina, osservato in Torino-Milan

Novità importanti di calciomercato nelle ultime ore, i club si muovono con l’intenzione di mettere a segno colpi importanti nelle prossime sessioni, da gennaio a giugno si preannunciano mesi caldissimi. Le squadre di Serie A non stanno a guardare, nelle ultime ore aggiornamenti anche a sorpresa.

HIGUAIN APRE LE PORTE AL BOCA – “La Nazionale per me resta una cosa assai importante, con la maglia dell’Albiceleste ho vissuto momenti intensi, belli e brutti, poi ho deciso di lasciarla”. Sono le dichiarazioni di Gonzalo Higuain, in un’intervista a Fox Sports. “Se ci fosse stata la Var ai Mondiali in Brasile? Inutile guardare al passato – ha aggiunto il ‘Pipita’ – ma penso che sarebbe stato diverso. Ho giocato tanti anni con la Nazionale e ho sempre cercato di dare il massimo: ho una figlia bellissima e adesso ho piu’ tempo da dedicare a lei: chiudere con la Nazionale mi da’ la possibilita’ di stare piu’ tranquillo“. Sulla possibilità di indossare nuovamente la maglia del River Plate. “Non chiudo la porta e poi i tifosi del River sono sempre stati splendidi nei miei confronti – ha ammesso – ma ho due anni di contratto con la Juve, poi si vedra’: in questo momento penso a godermi l’esperienza in bianconero e penso a rispettare la durata del contratto. Ad andare via non ci penso”.

MANDZUKIC ALLO UNITED A GENNAIO – Secondo il Daily Mail il futuro di Mario Mandzukic sarà da gennaio al Manchester United, il croato ha rifiutato il Qatar per aspettare i Red Devils, nelle casse della Juventus circa 10 milioni di euro.

LA PREMIER LEAGUE SU TONALI – Un calciatore che si è messo sicuramente in mostra in questa prima parte del campionato di Serie A è sicuramente il centrocampista del Brescia Sandro Tonali, il classe 2000 si sta confermando come uno dei migliori giovani in circolazione tanto da essere finito nel mirino dei migliori club, sul calciatore hanno messo gli occhi anche Manchester United e City, la valutazione del Brescia parte da 35 milioni di euro ma è destinata a salire fino al termine della stagione.

COLPO DEL VERONA – Il Verona ha reso noto che “si e’ concluso l’iter di tesseramento del terzino brasiliano, classe 2000, Wesley David de Oliveira Andrade. Il transfer si e’ formalmente completato con il visto di esecutivita’. Cio’ significa che da oggi Wesley e’ a disposizione di mister Ivan Juric anche per la disputa di gare ufficiali. Ricordiamo che il calciatore indossera’ la maglia numero 30”.L’esterno arriva dal Flamengo.

LA ROMA SU PEZZELLA – L’ultima giornata di campionato ha lanciato alla ribalta il difensore Pezzella, il calciatore della Fiorentina si conferma sempre come uno dei migliori dei viola, la Roma ha intenzione di preparare l’assalto già per il mese di gennaio.

OSSERVATO SPECIALE IN TORINO-MILAN – Mazzarri è pronto a lanciare Laxalt nella sfida contro il Milan, il terzino ha intenzione di impressionate contro la sua ex squadra e convincere il Torino a riscattarlo per la prossima stagione per 11,5 milioni di euro.