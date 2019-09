CALCIOMERCATO GENOA – Inizio di stagione veramente super per il Genoa, la squadra di Andreazzoli ha conquistato già quattro punti in classifica frutto del pareggio in trasferta contro la Roma e della vittoria in casa contro la Fiorentina. Ultime ore di calciomercato con la dirigenza pronta a rinforzare ulteriormente la squadra, il presidente Preziosi è stato già protagonista di una campagna acquisti importante. Ad un passo l’arrivo di Peter Ankersen, terzino classe ’90 del Copenhagen, per il calciatore pronto un biennale con opzione per il terzo, novità nelle prossime ore. Ed il Genoa si rinforza ancora di più.