Calciomercato Inter, Icardi verso il Psg: può partire nelle prossime ore per la Francia

CALCIOMERCATO INTER – Ultime ore caldissime di calciomercato, si decide il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, arrivano importanti novità sul calciatore argentino. Il futuro dovrebbe essere lontano dall’Italia, nella trasmissione di ieri Tiki Taka Wanda aveva aperto ad alcune soluzioni, anche quella del Napoli ma il trasferimento più vicino è quello in Francia, il Psg, secondo le ultime indiscrezioni circolate nelle ultime ore Icardi potrebbe partire nelle prossime ore per definite i dettagli della trattativa. L’intenzione è quella di rinnovare per l’Inter e poi chiudere la trattativa in prestito con diretto di riscatto.