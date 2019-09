Calciomercato Juventus, retroscena Emre Can: il Betis Siviglia lo contatta, lui…

Calciomercato Juventus – Ha fatto parlare molto lo ‘sfogo’ di Emre Can, che poi ha ‘modificato il tiro’, susseguente alla sua esclusione dalla lista Champions. Il calciatore, dopo l’avvento di Sarri, è risultato tra quei calciatori in più che il club bianconero avrebbe dovuto vendere. Nulla di fatto, come tutti gli altri esuberi della rosa.

Oggi dalla Spagna emerge un retroscena: il Betis Siviglia, come rivela Radio Marca, avrebbe contattato il calciatore per provare ad acquistarlo. Il tentativo però è andato a vuoto dal momento che la società spagnola poteva prendere il centrocampista solo in prestito con diritto di riscatto, formula non gradita ai bianconeri e al giocatore stesso.