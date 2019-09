Calciomercato Juventus, dalla Spagna: a gennaio nuovo tentativo per Rakitic

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus non è riuscita a muoversi negli ultimi giorni di calciomercato, problemi principalmente in uscita, a gennaio le cose potrebbero cambiare. Un calciatore che potrebbe cambiare maglia nella prossima finestra di mercato è il centrocampista Rakitic, il calciatore è rimasto al Barcellona ma secondo i rumors di mercato il croato era stato proposto al Psg nella trattativa Neymar. Il futuro di Rakitic resta incerto, secondo quanto riporta ‘As’ a gennaio potrebbe partire un nuovo assalto della Juventus, i bianconeri avrebbero raggiunto già un accordo con il croato. Nell’ultima sessione i bianconeri non sono riusciti a trovare l’accordo con il Barcellona, sono state proposte contropartite ma l’affare non è andato in porto, per gennaio previsto un nuovo assalto.