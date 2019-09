Calciomercato, Mandzukic lascia la Juve: il consiglio di Ronaldo per il colpaccio, che mosse di Milan e Napoli

Il calciomercato è andato da poco in archivio ma le dirigenze continuano a muoversi sia grazie al mercato svincolati che per quanto riguarda le prossime sessioni di mercato: quelle di gennaio ma anche per la prossima stagione. Sta continuando a muoversi la Juventus che opera soprattutto in uscita.

MANDZUKIC IN QATAR, CI SIAMO ED IN ENTRATA... – La Juventus si muove in uscita, è praticamente fatta per la cessione del croato in Qatar, il futuro del calciatore non sarà dunque in MLS. Sospiro di sollievo per la Juve che alleggerisce il monte ingaggi e si libera di un calciatore che non rientra più nei piani. Non è una novità che Crisriano Ronaldo ha voce in capitolo sulle trattative di calciomercato del club bianconero, il portoghese avrebbe consigliato l’arrivo di Casemiro, brasiliano che potrebbe lasciare il Real Madrid.

MILAN, TENTATIVO PER MATIC – Il Milan è un club che guarda con attenzione ai parametri zero, per la prossima stagione potrebbe aprirsi una soluzione molto interessante. Nel 2020 scade il contratto con il Manchester United del centrocampista Nemanja Matic, il Milan fiuta il colpo ed avrebbe già avviato alcuni contatti con gli agenti del calciatore, sarebbe un colpo veramente importante per il campionato di Serie A.

IL NAPOLI NON MOLLA ILICIC – Ancelotti è letteralmente innamorato di Ilicic e l’avrebbe chiesto a De Laurentiis per il mercato di gennaio, l’Atalanta potrebbe pensare alla cessione considerando l’abbondanza in attacco ed un reparto già devastante con Gomez, Muriel e Zapata.