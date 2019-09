Calciomercato, le notizie di oggi – Juve e Atalanta cercano esperienza in difesa, vicino un colpo per la Fiorentina

LA JUVENTUS CERCA IL SOSTITUTO DI CHIELLINI – Jerome Boateng è vicino a lasciare il Bayern Monaco dopo otto anni, destinazione Juventus. Secondo quanto riferisce la Bild, l’esperto difensore centrale tedesco è il rinforzo individuato dai bianconeri per sopperire alla lunga assenza per infortunio di Giorgio Chiellini. Boateng è ormai fuori dai piani tecnici del tecnico del Bayern Niko Kovac, è infatti rimasto ancora una volta in panchina con il Magonza. Oggi Boateng non si è allenato con il gruppo, ma ha seguito un programma individuale e non ha preso parte ad un appuntamento con gli sponsor. Un ulteriore segnale su una imminente partenza. La Juventus si assicurerebbe un elemento di sicura affidabilità con oltre 170 presenze con la maglia dei bavaresi e oltre 70 gettoni in Nazionale. Occhio però anche al nome di Benatia. Si tratterebbe di un ritorno per il difensore marocchino. La cosa certa è che la Juventus prenderà un altro centrale. (L’ARTICOLO COMPLETO)

ATALANTA, SI PENSA AL DOPO SKRTEL – L’Atalanta ha già individuato il sostituto in difesa di Martin Skrtel, prossimo alla rescissione consensuale che verrà annunciata domani dalla società. La Dea pesca ancora in Andalusia e precisamente in casa del Siviglia. Dopo gli arrivi di Luis Muriel e Guilherme Arana, arriva in prestito con diritto di riscatto Simon Kjaer. Il difensore, capitano della nazionale danese, ha compiuto 30 anni il 26 marzo scorso e ha già all’attivo tre stagioni in Italia, al Palermo dal 2008 al 2010 e quindi alla Roma nel 2011-2012 in prestito dal Wolfsburg. In carriera ha vestito anche le maglie di Midtjylland, Lille e Fenerbahce, squadra in cui è stato compagno proprio di Skrtel nel 2016-2017. Kjaer dovrebbe arrivare a Bergamo già nella giornata odierna. (L’ARTICOLO COMPLETO)

VICINO IL COLPO PER LA FIORENTINA – I viola non hanno intenzione di fermarsi. Dopo i diversi colpi messi a segno dal nuovo presidente Rocco Commisso, la società toscana ha intenzione di regalare a Montella un centravanti, forse quello che manca realmente alla squadra visto che Boateng non è un centravanti puro. Secondo quanto riferisce Globoesporte, la Fiorentina ha raggiunto un accordo con la Fluminense per l’acquisto dell’attaccante Pedro. Per il quotidiani brasiliano, l’intesa è stata raggiunta nella tarda serata di sabato, in Brasile, con un intermediario del calciatore che in Europa ha portato avanti la trattativa. Il 22enne Pedro è atteso ora a Firenze per le visite mediche e firmare il contratto. Il centravanti si imbarcherà nella giornata di oggi per l’Italia. Secondo la stampa brasiliana, la Fiorentina pagherà 12 milioni più una percentuale elevata su una vendita futura. Pedro è attualmente fermo ai box per un problema alla coscia destra, nel 2018 è stato il capocannoniere del club brasiliano. In questa stagione ha disputato fin qui 14 partite segnando cinque gol. (L’ARTICOLO COMPLETO)