Calciomercato, offerte importanti per Giuseppe Rossi e Montolivo: i due svincolati possono trovare squadra

Il calciomercato è andato in archivio da pochi giorni, è stata una delle finestre estive più scoppiettanti delle ultime stagioni con tante squadre che si sono rafforzate. E non è di certo finita, possono ancora trovare un nuovo contratto i calciatori svincolati, sono tanti quelli senza contratto, su tutti il centrocampista Montolivo e l’attaccante Giuseppe Rossi, nelle ultime ore sono arrivate offerte per i due calciatori. L’ex Fiorentina si è allenato negli ultimi mesi con il Manchester United per tenersi in forma, sono tre le squadre di Serie B che hanno messo nel mirino il calciatore: si tratta di Empoli, Cremonese e Frosinone. Squadre di Serie B anche su Montolivo, il Benevento la squadra che può tentare l’ex Milan.