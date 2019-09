Calciomercato Roma, il team manager De Sanctis allo scoperto sul futuro del giovane Riccardi

“Non abbiamo mai pensato di privarci di Riccardi e degli altri nomi che sono stati fatti. Mi riferisco a Celar, Bouah e Calafiori. Mai”. Sono le importanti dichiarazioni del team manager della Roma, Morgan De Sanctis, sulle voci di una possibile cessione di Alessio Riccardi nell’affare poi saltato con la Juventus per Rugani. “La Roma, come ha sempre fatto e come continuerà a fare, se ha nel proprio settore giovanile dei prospetti importanti, se li tiene e e cerca di fargli fare il percorso giusto –aggiunge De Sanctis nel corso della conferenza stampa di presentazione di Nikola Kalinic-. Un percorso giusto prevede comunque dei nuovi parametri di crescita. La Roma ha avuto nel settore giovanile per tanto tempo ragazzi romani e romanisti, ora si è un po’ globalizzato anche il nostro settore giovanile, ma deve rimanere un concetto chiarissimo: chi vuole rimanere, chi rivendica il diritto di essere romano e romanista, lo deve dimostrare non soltanto a parole ma anche nei fatti”.