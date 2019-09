CALCIOMERCATO SAMPDORIA – Momento veramente negativo per la Sampdoria, la squadra di Di Francesco è reduce da due sconfitte consecutive in campionato, la prima contro la Lazio, la seconda contro il Sassuolo, la situazione è delicata ma la pausa servirà sicuramente per ricaricare le batterie ed al tecnico blucerchiato per sistemare i problemi palesati in questa prima parte di campionato. Nel frattempo arriva un rinforzo per l’attacco, è arrivato a Genova Emiliano Rigoni dallo Zenit, l’ex Atalanta proverà a riscattare la deludente avventura con i nerazzurri, una nuova freccia per la Sampdoria che dovrà cambiare passo nelle prossime partite.