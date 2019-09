Calciomercato, i tifosi del Milan chiedono la testa di Giampaolo ed il grande ritorno, il Tottenham bussa in casa Fiorentina

Continuano le trattative di calciomercato, i club del massimo campionato italiano e non solo si muovono in vista delle prossime sessioni, ore calde dopo l’ultima giornata in Serie A, in particolar modo situazione delicata per quanto riguarda alcune panchine. Critiche furiose nei confronti di Giampaolo dopo la sconfitta del derby contro l’Inter.

PANCHINA MILAN, LA PROTESTA DEI TIFOSI – I tifosi del Milan chiedono già la testa del tecnico Giampaolo. I rossoneri hanno disputato una brutta partita nel derby contro l’Inter, 0-2 il risultato finale con le reti di Brozovic e Lukaku ma a preoccupare è stata la prestazione della squadra. Nel mirino è finito l’ex Sampdoria che non può permettersi passi falsi, decisive le prossime due sfide, la prima in trasferta contro il Torino, la seconda in casa contro la Fiorentina, c’è chi invoca il ritorno di Gattuso, chi quello di Allegri.

IL MILAN SU AURIER – Il Milan inizia a muoversi anche sul fronte calciomercato, nel mirino è finito il difensore Serge Aurier del Tottenham, previsti nuovi contatti entro i prossimi mesi.

JUVE STABIA, NO DI SORRENTINO – La Juve Stabia in Serie B ha provato il colpo Sorrentino, l’ex portiere del Chievo ha però rifiutato la proposta, probabilmente aspetta ancora un club di Serie A, la Juve Stabia non demorde e ha contattato un altro svincolato per i pali, si tratta dell’ex Reggina Puggioni.

IL TOTTENHAM BUSSA IN CASA FIORENTINA – Il Tottenham guarda in Italia, in particolar modo il club inglese segue con attenzione in casa Fiorentina, tentativo per Riccardo Sottil, classe 1999 e considerato uno dei migliori talenti in circolazione.