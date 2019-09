Calciomercato, le trattative: asse Juve-Barcellona, nuovo attaccante per Milan, Fiorentina e Lecce, portiere alla Samp

Altro trasferimento per l’ex centrocampista del Milan Tiemoue Bakayoko che lascia il Chelsea per tornare al Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lo ha annunciato lo stesso club monegasco. “Sono molto felice di tornare al Monaco, un club con cui ho, ovviamente, ricordi fantastici”, ha dichiarato il centrocampista francese. La Fiorentina ha praticamente preso l’attaccante brasiliano Pedro, classe 1997, il calciatore del Fluminense è atteso a Firenze entro domani per sottoporsi alle visite mediche e l’eventuale firma sul contratto, operazione da 13-15 milioni. Colpo del Milan che ha preso Ante Rebic, attaccante croato di 25 anni in forza all’Eintracht Francoforte, percorso inverso per Andrè Silva, sfuma Correa ma tentativo per Taison. E’ fatta per Schick al Lipsia, Kalinic alla Roma. Il Lecce ha preso Babacar, secondo portiere per la Samp, si tratta di Seculin. Asse Juve-Barcellona, si lavora agli scambi Rugani-Umtiti e Rakitic-Bernardeschi, aggiornamenti nella giornata di domani.