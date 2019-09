Calciomercato, le ultime: l’annuncio di Paratici, la missione del Milan e la cessione del Bologna

Continuano a muoversi sul calciomercato le squadre del massimo campionato di Serie A, è ancora aperto il mercato in alcuni paesi ed anche quello svincolati, le squadre si muovono però anche per le prossime sessioni.

PARATICI ALLA SCOPERTO SULLA CESSIONE DI MANDZUKIC – Fabio Paratici, a Sky prima dell’inizio della sfida con la Fiorentina. “Mandzukic? Non ci sono né primi né ultimi l’anno scorso come quest’anno, ci sono delle opportunità di mercato che si presentano. Mandzukic è stato un giocatore importantissimo per noi in questi anni, lo dobbiamo sempre ringraziare per quello che ha fatto per noi, è un grande campione per quello fatto nella sua carriera e lo ha dimostrato sempre, adesso c’è una possibilità e in accordo con lui e il mister abbiamo deciso che questa fosse la cosa più giusta, non partecipare a questa trasferta. Qatar o Stati Uniti? Qatar”.

LA MISSIONE DEL MILAN – Un osservatore del Milan sarà stasera a Brest per visionare dal vivo Eduardo Camavinga, centrocampista 16enne del Rennes.

BOLOGNA, DESTRO PUO’ PARTIRE A GENNAIO – Mattia Destro potrebbe lasciare il Bologna nella finestra di gennaio, il calciatore è in scadenza nel 2020 e si valuteranno eventuali offerte.