Calciomercato, il veto di Cristiano Ronaldo alla Juve: rivoluzione Milan, talento per il Bologna ed ore calde al Genoa

Il calciomercato continua a regalare colpi di scena, nelle ultime ore importanti novità che riguardano il calcio italiano e non solo, si muovono anche i club all’estero. Le prossime finestre si preannunciano scoppiettanti, sia quella di gennaio che quella della prossima estate, ecco tutte le ultime notizie dell’ultim’ora.

IL BARCELLONA BUSSA IN CASA NAPOLI – Il Barcellona guarda in casa Napoli, nel mirino è finito il centrocampista Fabian Ruiz. Secondo Mundo deportivo, lo scorso fine settimana Eric Abidal è stato in Italia ed ha assistito a Lecce-Napoli proprio per seguire lo spagnolo, il calciatore è stato acquistato dal Napoli per 30 milioni di euro ed ha un contratto fino al 2023, il Barcellona pensa ad un assalto a gennaio quando potrebbe partire Rakitic.

TOTTENHAM, RINNOVA SISSOKO – Moussa Sissoko ha prolungato il suo contratto con il Tottenham di due anni. Lo ha annunciato il club inglese.

BARCELLONA, RINNOVA CARLES SANCHEZ – Il Barcellona blinda Carles Perez, 21enne attaccante spagnolo, rinnovo fino al 2022. La clausola rescissoria è stata mantenuta a 100 milioni di euro.

RIVOLUZIONE MILAN – Il Milan prepara la rivoluzione dopo l’inizio di stagione deludente, con la valigia in mano sono Kessie, Suso e Ricardo Rodriguez, in entrata invece occhi sul centrocampista Camavinga, il difensore Nkoulou e l’attaccante De Paul.

JUVENTUS – Isco è stato proposto alla Juventus per la prossima stagione, secondo la stampa spagnola Cristiano Ronaldo avrebbe messo il veto all’acquisto del calciatore del Real Madrid. Si cerca invece un calciatore giovane e l’identikit porta a Tonali del Brescia.

BOLOGNA – Il Bologna si muove con l’obiettivo di individuare giovani calciatori, occhi puntati su Nicolò Zanellato, calciatore scuola Milan adesso al Crotone.

PREZIOSI AVVISA ANDREAZZOLI – Inizio di stagione altalenante per il Genoa, Preziosi non è soddisfatto ed avvisa Andreazzoli, serve una reazione già dalla sfida contro la Lazio e poi contro il Milan, in caso di ribaltone si valuta il nome di Davide Nicola.