Caos Bari, i tifosi contestano Cornacchini: allenatore aggredito questa mattina!

Acque agitate in casa Bari, la compagine data per favorita nel girone C di terza serie. La squadra del presidente De Laurentiis è stata inaspettatamente sconfitta in casa dalla Viterbese alla seconda giornata di campionato. Sulla graticola è finito il tecnico dei pugliesi, Giovanni Cornacchini. Già criticato da tanti tifosi per il non entusiasmante gioco espresso, l’allenatore è finito nel mirino dei supporter dopo la prestazione di domenica scorsa.

Nel frattempo, è giallo in merito ad una sua presunta aggressione. Secondo quanto circola sui social (a darne notizia è la pagina Facebook ‘La nuova Bari‘), Cornacchini sarebbe infatti stato aggredito verbalmente mentre raggiungeva l’antistadio per la consueta seduta d’allenamento mattutina. In attesa di sviluppi sulla vicenda, la stagione del Bari non è iniziata di certo nel migliore dei modi.