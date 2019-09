ESCLUSIVA – Caos Juventus, Nicola Amoruso a CalcioWeb: “duro confronto Sarri-Paratici? Il tecnico è un tipo fumantino…”

Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, è il momento dei bilanci dopo le prime due giornate del massimo torneo italiano. In vetta a punteggio pieno la Juventus, nonostante le tante novità estive sia con l’arrivo di un nuovo allenatore che con una mezza rivoluzione della rosa, i bianconeri continuano ad essere i favoriti alla vittoria finale ma Napoli e Inter sembrano in grado di poter lottare fino alla fine. L’avvio sulla panchina della Juventus non è stato sicuramente facile per Maurizio Sarri, l’ex Napoli non ha ancora fatto l’esordio in panchina a causa della polmonite ma molto probabilmente sarà presente nella trasferta contro Fiorentina. In più non è mancato il disappunto per gli ultimi giorni di trattative, Sarri non ama il calciomercato e le ultime mancate mosse del club hanno portato ad un duro faccia a faccia. L’ex Napoli è un tecnico che preferisce lavorare con una rosa di 13-14 titolari, il malumore è nato dall’incapacità della Juventus di collocare sul mercato gli esuberi, adesso si ritrova in rosa calciatori scontenti, su tutti Emre Can e Mandzukic, Sarri avrebbe voluto evitare questi malumori.

Abbiamo affrontato l’argomento con un ex bianconero, Nicola Amoruso, inizialmente ci siamo soffermati sull’avvio di stagione della Juventus, quella contro il Parma sembrava più una squadra di Allegri, contro il Napoli si è iniziata invece a vedere la mano di Sarri, ecco l’intervista esclusiva di CalcioWeb: “è normale per adesso, le prime partire possono essere considerate ancora di rodaggio, adesso vedo una squadra che gioca con idee e con capacità di impostare il gioco, si tratta del marchio di fabbrica di Sarri”. Nelle ultime ore è scoppiato il caso Emre Can, il centrocampista si è lamentato dopo la mancata convocazione per la Champions League, parlando di promesse non mantenute: “l’allenatore probabilmente avrà valutato molto bene prima di prendere una decisione del genere, Emre Can è probabilmente quello che si avvicina di meno alle sue idee di gioco”. Nelle ultime ore sono circolate voci proprio su un confronto acceso tra Sarri e Paratici in relazione alle mancate operazioni in uscita sul mercato: “è stato un mercato particolare, ci sono tanti calciatori in rosa e sarà difficile gestire lo spogliatoio, la Juventus è comunque molto brava a gestire queste situazioni, Sarri è un allenatore fumantino, si aspettava di poter allenare una rosa più ristretta”. Infine un giudizio sul mercato dei bianconeri: “si è rinforzata nei reparti giusti, de Ligt è un grande calciatore che può rappresentare il futuro, anche gli altri reparti sono competitivi”.