Caos Serie D, disordini ad Avellino e Nocera Inferiore: ferito allenatore, poliziotto stordito da petardo

Caos quest’oggi in Serie D, da segnalare gli scontri in occasione di due gare: San Tommaso di Avellino-Messina del girone I e Nocerina-Foggia del girone H.

Nel primo caso, gli scontri sono avvenuti tra le due squadre. Al rientro negli spogliatoi, alcuni calciatori del Messina, applauditi ironicamente dai tifosi locali, avrebbero chiesto conto a giocatori e tecnici della squadra locale. Il confronto verbaleè trasceso ed alcuni calciatori sono venuti alle mani. Nella rissa è rimasto ferito alla testa l’allenatore irpino, Stefano Liquidato, che si è fatto medicare in ospedale.

Nel secondo caso, gli scontri sono avvenuti tra tifosi prima del fischio d’inizio (intorno alle 14.30), e a rimetterci le penne sono stati due poliziotti. Gli agenti, in servizio al commissariato di Nocera Inferiore, hanno riportato prognosi rispettivamente di 15 e 10 giorni. Il primo ha riportato un trauma cranico provocato da una bottigliata, il secondo è rimasto stordito per l’esplosione di un petardo. Le forze dell’ordine, al termine della gara, hanno scortato l’uscita dei bus e dei pulmini a bordo dei quali viaggiavano i 300 sostenitori pugliesi. Indagini in corso per risalire all’identità dei facinorosi.