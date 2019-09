Caso Immobile, Inzaghi: “reazione plateale”, D’Aversa a testa alta dopo il ko

“La sostituzione di Immobile? E’ stato un po’ plateale, ma Ciro e’ uno di quelli che ha sofferto di piu’ le sconfitte, non c’e’ nessun problema”: sono le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky e dopo il successo contro il Parma con il risultato di 2-0, il tecnico ha parlato della reazione di Immobile dopo la sostituzione con Caicedo, battibecco proprio con Inzaghi. “A fine primo tempo non stava benissimo – ha aggiunto il tecnico – quando si rivedra’ capira’. Non c’e’ nessun problema, con Immobile c’e’ un ottimo rapporto, abbiamo vissuto giorni non facili, stasera siamo stati tutti bravi”.

“Una squadra che deve salvarsi deve essere piu’ aggressiva. Invece, abbiamo avuto un atteggiamento troppo passivo”. Queste le parole del tecnico del Parma, Roberto D’Aversa. “Un passo indietro? E’ arrivata un’altra sconfitta ma questa sera abbiamo fatto meno. Abbiamo fatto bene nel primo tempo – ha detto l’allenatore dei ducali ai microfoni di Sky Sport – ma nella ripresa siamo calati. Bisogna sempre lottare, sino all’ultimo minuto: dopo il 2-0 mi aspettavo che salissimo e invece abbiamo giocato in maniera passiva e abbiamo lasciato che la Lazio gestisse la palla”. “Ci sono margini di crescita ma spero che tutti si adattino il piu’ in fretta possibile”, ha concluso D’Aversa.