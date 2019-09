Caso Stramaccioni, il tecnico pronto pronto ad agire per vie legali: “Comportamento non professionale”

Continua la telenovela Stramaccioni, che pare aver preso una piega più lunga ed inaspettata del previsto. Dopo la censura che gli sarebbe stata inflitta dalla federcalcio iraniana, il tecnico italiano ha inviato una nota all’Ansa specificando che è pronto ad agire per vie legali.

“A tutela della mia immagine e professionalità e per comportamento non professionale e dichiarazioni non vere. Non solo non mi è mai stata comunicata tale nota di censura – precisa Stramaccioni – ma nemmeno notificata l’apertura del relativo procedimento disciplinare, in violazione dei più elementari diritti alla difesa. Nego fermamente di aver posto in essere qualsivoglia simile comportamento e ne respinge pertanto ogni addebito a riguardo, peraltro vago e generico. E’ già stato dato incarico ai miei legali di condurre tutti gli accertamenti del caso e, ove necessario, porre in essere tutte le azioni a tutela della mia persona e immagine sia professionale che personale”.