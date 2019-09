Cavese, ufficiale: Campilongo è il nuovo allenatore

La Cavese 1919 srl rende noto di aver affidato al sig. Salvatore Campilongo la guida della prima squadra per questa stagione. Un ritorno quello del nuovo tecnico dopo il triennio conclusosi nel 2007. L’allenatore in seconda sarà mister Antonio Vanacore, il preparatore dei portieri Giovanni Di Fiore che prenderà il posto di Paquale Visconti che, per motivi strettamente personali, ha deciso di risolvere il contratto. La presentazione, alla presenza del Presidente Massimiliano Santoriello, si terrà venerdì alle ore 18:30 presso l’Holiday Inn Cava.