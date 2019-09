Cessione Sampdoria, i tifosi annunciano una nuova contestazione contro Ferrero: il comunicato

CESSIONE SAMPDORIA – “Sampdoriani, il momento è quanto mai delicato ma è in circostanze come queste che la nostra tifoseria è in grado di fare la differenza. Pertanto trasformiamo Marassi in una bolgia di tifo appassionata per cercare di uscire dalle innegabili difficoltà che stiamo attraversando”. Il comunicato è firmato dalla Federclubs e dai Gruppi della Sud che invitano tutti a dare un sostegno forte alla squadra nel delicato match di domenica contro il Torino ma proseguono la contestazione verso Massimo Ferrero: “Nel frattempo, però – si legge sul comunicato – non possiamo dimenticarci di quello che è il principale artefice delle nostre disavventure sportive e societarie: Massimo Ferrero. Invitiamo tutti i tifosi ad affluire allo stadio con largo anticipo in modo da dimostrargli, durante il pre-partita, nell’intervallo e dopo il fischio finale, tutto il nostro disprezzo, facendogli capire che contrariamente alle sue sciagurate recenti dichiarazioni, nessuno lo ama, anzi. Durante il riscaldamento della squadra e per tutti i 90 minuti, indipendentemente dal risultato, nessun coro di disapprovazione dovrà partire da nessun settore dello stadio, ma solo totale sostegno ai nostri Colori, in modo da aiutare al massimo la squadra. Forza Sampdoria!”.