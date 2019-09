Champions League ed Europa League, annunciate le sedi delle prossime finali

L’Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia ospiterà la finale di Europa League della prossima stagione che si giocherà mercoledì 26 maggio 2021. Il Comitato Esecutivo Uefa ha preso la decisione nella riunione di Lubiana. La finale di questa edizione di Uefa Europa League si giocherà invece nel caratteristico Gdansk Stadium di Danzica, in Polonia, il 27 maggio 2020. La finale della Supercoppa Europea 2021 verrà invece disputata a Belfast. Per quanto riguarda la Var: verrà inserita nella finale di Champions League femminile e negli Europei femminili che si disputeranno in Inghilterra nel 2021. Inoltre il Comitato Esecutivo raccomanderà alle sue 55 federazioni nazionali e a tutti i club europei di non giocare partite nei paesi in cui le donne hanno limitato l’accesso agli stadi.

Sono state annunciate le città che ospiteranno le finali di Uefa Champions League 2021, 2022 e 2023. Nel 2021 si giocherà a San Pietroburgo in Russia, nel 2022 alla Football Arena di Monaco in Germania e nel 2023 al Wembley Stadium di Londra in Inghilterra. A Wembley si giocheranno anche le semifinali e la finale di Uefa Euro 2020. La finale dell’attuale edizione si giocherà all’Atatürk Olimpiyat Stadı di Istanbul.