Pronostici Champions League – Inter e Napoli, si comincia: le quote di Sisal Matchpoint sulle gare di domani

L’Inter di Conte, dopo l’en plein in campionato, fa il suo esordio in Champions League ospitando a San Siro lo Slavia Praga, che torna nella massima competizione europea dopo 12 anni di assenza. La prima uscita in Champions sarà vincente per i nerazzurri, che secondo gli esperti di Sisal Matchpoint sono nettamente favoriti, a 1.35, per il blitz dei cechi a San Siro si sale a 9 volte la posta, il pareggio viaggia a quota 5.00. Dalla parte degli uomini di Conte anche gli scommettitori, con un vero e proprio plebiscito: il 99% ha giocato il segno 1 nel match. Non sarà facile per lo Slavia Praga bucare la porta di Handanovic, rimasta inviolata nelle prime due gare casalinghe dei nerazzurri: la rete ospite si gioca così a 1.80 e il No Goal è a 1.75. Anche quest’anno, così come nella passata stagione, l’Inter non ha avuto particolare fortuna con il sorteggio: dopo la cenerentola Slavia Praga infatti, nel Gruppo F i nerazzurri dovranno vedersela con Barcellona e Borussia Dortmund, più avanti nel passaggio turno, a un rasoterra 1.05 i catalani e a 1.72 i tedeschi, con l’Inter che insegue a 1.80. La vittoria del girone è saldamente nelle mani dei blaugrana, a 1.40 mentre la qualificazione dell’accoppiata in ordine Barcellona – Inter è a 2.75, un soffio dietro alla coppia Barcellona – Borussia Dortmund, proposta a 2.50.

Inizio in salita invece per il Napoli, che esordiscono contro i campioni d’Europa del Liverpool. La squadra inglese si conferma la corazzata che ha sbaragliato la concorrenza nella scorsa stagione: cinque vittorie su cinque in Premier e ben quindici goal fatti. Le quote per il match del San Paolo sono in bilico, i Reds conducono a 2.35, la vittoria azzurra vale 3.00, il segno X è a 3.50. A credere nella squadra di Ancelotti è il 28% degli scommettitori,

mentre il 56% ha scelto il successo degli inglesi. Tra gli avversari, il pericolo numero uno arriva da Salah, che vive un gran momento di forma. L’ex attaccante di Fiorentina e Roma ha già realizzato 4 reti e due assist in campionato e vuole provare ad essere decisivo anche in Europa: il suo gol è proposto a 2.75, si sale a 13.00 per la sua doppietta. Nelle fila partenopee torna dal primo minuto Insigne, già a segno nella gara vinta al San Paolo contro gli uomini di Klopp lo scorso anno: un altro gol ai Reds vale 3.50. Insieme nel Gruppo E con Genk e Salisburgo, Napoli e Liverpool sono le ovvie candidate al passaggio del turno: a 1.05 quello dei Reds, a 1.20 la qualificazione del Napoli.