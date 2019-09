Champions League, al via con i pronostici di William Hill: Inter e Atalanta favorite

Si aprono le danze della nuova stagione di Champions League, che infiammerà gli stadi europei per condurre le due formazioni più forti alla resa dei conti di sabato 30 maggio 2020. William Hill, in gioco dal 1934, scandisce ogni giornata del torneo con le sue Quote Maggiorate e dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 15 euro più 200 euro di bonus cashback.

Riparte la Champions League, che da stasera impegnerà i maggiori club del continente nella lotta verso la finale di Istanbul. Quattro le italiane che si sono guadagnate l’accesso all’ambita competizione: Juventus, Napoli, Inter e Atalanta. In campo questa sera l’Inter, che quest’anno registra la sua ventesima stagione di Champions: i nerazzurri sono la terza squadra italiana, dopo Juventus e Milan, a contare il maggior numero di partecipazioni al torneo. La formazione di Antonio Conte ospiterà lo Slavia Praga in quello che sarà il primo scontro tra le due formazioni. Il pronostico di William Hill per questo incontro pende in favore dei nerazzurri (1.52). Ben più arduo l’esordio del torneo per l’undici ceco, la cui vittoria moltiplicherebbe la posta di oltre cinque volte e mezzo (5.80). Anche il pareggio rimane un’opzione ghiotta, fissata in lavagna a 4.33. Atteso all’esordio europeo con i nerazzurri anche il nuovo acquisto Romelu Lukaku, a cui è dedicata una giocata da 8.50 tra le Quote Maggiorate in caso di due o più goal da lui realizzati nel corso del match. Stasera in campo anche gli azzurri di mister Ancelotti, che ospiteranno l’insidioso Liverpool, campione in carica del torneo. Il Napoli avrà bisogno del supporto del pubblico del San Paolo per arginare l’armata di Klopp e assicurarsi un buon piazzamento nel girone E. Da non dimenticare che proprio lo scorso anno i partenopei hanno sconfitto i Reds in casa grazie a una prodigiosa rete di Lorenzo Insigne al 90’. Le quote prevedono un match piuttosto equilibrato, con un leggero vantaggio degli ospiti (2.25), seguiti a stretto giro dagli azzurri, la cui vittoria moltiplica triplica la giocata (3.00); la X è proposta a 3.50. Questa volta i riflettori sono puntati su Dries Mertens, che potrebbe aprire le danze dei goal: nei panni di Primo Marcatore compare sulla vetrina di William Hill a 7.50.

Mercoledì sera sarà invece il turno di Juventus e Atalanta, entrambe in trasferta e rispettivamente impegnate con Atlético Madrid e Dinamo Zagabria. La formazione bianconera incontra quella madrilena dopo averla eliminata lo scorso anno agli ottavi di finale. Il match si preannuncia infuocato, considerata la voglia di entrambe di centrare un obiettivo fondamentale che, almeno in casa bianconera, manca da troppo. Riuscirà Sarri a portare la coppa dalle grandi orecchie a Torino, dopo aver vinto l’Europa League lo scorso anno con il Chelsea? Lo sperano i tifosi bianconeri, che vedono il trionfo in Spagna della Vecchia Signora offerto a 3.20. La favorita dell’incontro sembra però essere la squadra di Diego Simeone (2.40); il pareggio è proposto a 3.00. Infine, l’Atalanta chiude il quartetto delle italiane impegnate nel massimo torneo europeo. Nonostante il match si giochi in terra croata, saranno i bergamaschi di Gasperini ad avere la meglio, almeno secondo i pronostici di William Hill. Il moltiplicatore associato al trionfo della Dea è 2.10, mentre il segno 1 si gioca a 3.50. Alto anche il pareggio, che spicca in vetrina a 3.40.

Tra i match dei gironi delle italiane, questa sera riflettori puntati anche su Salisburgo – Genk (girone E) e Dortmund – Barcellona (girone F), mentre Shakhtar Donetsk –Manchester City (girone C) e Leverkusen – Lokomotiv Moska (girone D) saranno n campo mercoledì. Facile, almeno sulla carta, il match per la formazione di Salisburgo (1.44), che nel suo primo incontro con il Genk non dovrebbe spendere troppe energie. Gli ospiti sono alla loro terza partecipazione al torneo europeo e potrebbero scontare la scarsa esperienza nella competizione. Moltiplicatore a 6.50 per il successo della squadra belga, mentre il pareggio viene offerto a 4.80 da William Hill. L’Inter, che il 2 ottobre incontrerà la corazzata spagnola, dovrà tenere d’occhio Dortmund – Barcellona. La partita è aperta ai colpi di scena, con i catalani avanti nei pronostici (2.20), ma non abbastanza da dare per scontata una vittoria schiacciante. Il Dortmund, che gioca in casa, potrà contare sul proprio pubblico e sulla quota di 3.00 offerta in caso di vittoria; pareggio alto a 3.70. Mercoledì scenderà in campo il Manchester City di Guardiola, ospite a Charkiv, in Ucraina, per sfidare lo Shakhtar. I pronostici sono tutti a favore della vittoria inglese (1.28), mentre il moltiplicatore associato al trionfo della formazione di casa è 10.00; la X vale 5.50. Chiude la giornata di qualificazione la partita tra Leverkusen e Lokomotiv Moska, impegnate nel girone della Juventus. Strada spianata per la formazione di casa (1.33), che incontra per la prima volta l’undici russo. Difficile il match per gli ospiti (segno 2 a 9.50), mentre il pareggio, che potrebbe regalare un punto comunque prezioso, è proposto a 4.80.