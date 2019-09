Champions League, le quote su Inter e Napoli dopo la prima giornata

QUOTE CHAMPIONS LEAGUE – Sono stati due giorni interessanti per quanto riguarda la Champions League, successo incredibile per il Napoli, la squadra di Ancelotti ha vinto contro i campioni d’Europa in carica, deludente invece la prestazione dell’Inter che non è andato oltre il pareggio davanti al pubblico amico contro lo Slavia Praga. Il Napoli è balzato in testa nella scommessa su chi arriverà primo nel gruppo E: secondo Agipronews, gli azzurri si giocano 1,80 su Snai, poi il Liverpool, a 2,25. A 10,00 le chance del Salisburgo, la qualificazione del Napoli sembra vicinissima, l’obiettivo fissato a 1,10 dagli analisti.

Per quanto riguarda l’Inter gli analisti Sisal Matchpoint lasciano ai nerazzurri comunque buone possibilità di passare il turno, come riporta Agipronews, a 2,40. I nerazzurri, però, dovranno superare la concorrenza del Borussia Dortmund, su cui si punta a 1,40, il Barcellona è offerto a 1,05.