Champions League, tensione a Bruges: arrestati 27 tifosi

Si sta giocando la partita valida per la fase a gironi di Champions League tra Brugge e Galatasaray, match già molto importante per il proseguo della competizione. Non sono mancati i momenti di grande tensione, nel dettaglio la polizia belga ha arrestato 27 tifosi del Galatasaray . “Non erano in possesso di un biglietto d’ingresso valido ed erano in possesso di materiale pirotecnico – ha fatto sapere un portavoce della polizia al quotidiano ‘De Standaard’ – Tutto lascia pensare che avessero cattive intenzioni e sono stati sottoposti a fermo amministrativo fino alla fine della partita”.