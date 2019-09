Champions League, Voeller avvisa la Juventus: “occhio al Leverkusen”

“Il Bayer Leverkusen è un avversario scomodo e sono fiducioso in un buon risultato contro la Juventus in Champions League martedì”. Sono le dichiarazioni del direttore sportivo del club della Bundesliga Rudi Voeller. “Certo, la Juventus è la favorita. E’ una squadra in grado di vincere il titolo. Ma siamo un avversario scomodo. Deve prima batterci”, ha detto Voeller. Sconfitta all’esordio contro la Lokomotiv Mosca, che “ha reso la situazione un po’ più difficile” nel Gruppo D, ha detto Voeller. “Ma possiamo sicuramente battere una grande squadra o due, e la cosa migliore è iniziare a farlo martedì”. La Juve “non è solo Cristiano Ronaldo, ma come molte squadre italiane sanno anche difendere molto bene”. Voeller ha detto che il Leverkusen potrebbe disputare una partita diversa dalle ultime due uscite in Bundesliga contro Union Berlin e Augsburg con prevalenza di possesso palla.