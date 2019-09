Ciliverghe, inizia il campionato: prima giornata contro il Crema

Dopo i due successi in Coppa Italia è finalmente tempo di campionato per il Ciliverghe che scenderà in campo domani sera contro il Crema per la prima di campionato. Nella scorsa stagione i gialloblù uscirono sconfitti di misura dal Voltini quasi al termine di un girone d’andata da incubo per la squadra di Carobbio che si seppe poi risollevare al ritorno raggiungendo

proprio contro il Crema l’aritmetica salvezza pareggiando 1-1 a Casa Cili. Proprio in quella partita il tecnico venne espulso e domani sera sconterà l’ultima delle due giornate di squalifica; altro assente, sempre per squalifiche rimediate nella passata stagione, il centrocampista Faccioli. Non recuperano invece dall’infortunio Pasotti, Chimini e Sola.

AVVERSARIA – A differenza del Ciliverghe il Crema ha disputato un solo turno di Coppa Italia battendo di misura tra le mura amiche il Fiorenzuola, con la squadra guidata da Alessio Tacchinardi che è stata costruita per vivere una stagione da protagonista nel tentativo di insidiare per la vittoria del girone le più quotate Mantova e Franciacorta.

DICHIARAZIONI – Queste le dichiarazioni del tecnico Filippo Carobbio alla vigilia della partita: “I successi conquistati in Coppa Italia sono da lasciare alle spalle, domani inizia la stagione vera contro una squadra costruita per vincere e noi sappiamo che se ripeteremo certi errori commessi in Coppa avremo vita dura. Voglio massima concentrazione da parte dei ragazzi, ma li conosco e so come si stanno preparando alla partita, sarà poi il campo a parlare, ma da domani voglio vedere quella fame di una squadra che è pronta a dare tutto per strappare il pane di bocca agli avversari”.

ARBITRO – Dirigerà l’incontro il signor Sassano di Padova coadiuvato dagli assistenti Callovi di San Donà di Piave e Fiorese di Bassano del Grappa.

CONVOCATI – Questi i convocati dal tecnico per la partita di domani.

Portieri: Magoni, Valtorta.

Difensori: Avesani, Garofalo, Licini, Manu-Aning, Menni, Minelli, Sanni, Scalvini.

Centrocampisti: Comotti, Coulibally, Franzoni, Miglio, Mozzanica, Vignali.

Attaccanti: Ait Bakrim, Berta, Confalonieri, De Angelis.