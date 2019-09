Ciliverghe, la presentazione della gara contro la Savignanese: le parole di Carobbio

E’ pronto a tornare subito in campo il Ciliverghe dopo il successo in Coppa Italia a Mantova contro la capolista del campionato, con la squadra di Carobbio chiamata ad una nuova trasferta dove è attesa dal confronto con la Savignanese domani alle ore 15. Il pieno recupero di Sola riporta a pieno regime la mediana, mentre in difesa danno forfait Minelli, operato ieri al ginocchio, e Garofalo con Ait Bakrim fermo ai box per l’infortunio alla caviglia riportato contro il Mantova.

AVVESARIA – La Savignanese occupa a penultima posizione in classifica con un solo punto conquistato in campionato che le permette di distaccarsi da Sammaurese e Calvina ferme a zero in graduatoria. Finora in campionato quindi solo sconfitte, ad eccezione del pareggio 0-0 contro l’Alfonsine, con quattro reti segnate e nove subite. Tra le due squadra sarà il primo confronto ufficiale.

DICHIARAZIONI – Queste le dichiarazioni del tecnico Filippo Carobbio alla vigilia della partita: “Arriviamo alla partita non al meglio perché le fatiche di Coppa Italia hanno lasciato scorie e strascichi in termini di infortuni, ma la partita di domani, ancor più delle altre, ci dirà quanto questa squadra è matura e pronta a crescere nel proprio percorso. Mantenere alta l’attenzione, non rilassarsi dopo una grande vittoria, non prendere sottogamba l’avversario che è molto più temibile della posizione in classifica che occupa, sono tutti aspetti che una squadra che vuole crescere e dire la sua nell’arco del campionato deve dimostrare di non saper disattendere. Nella mente deve essere ben presente il ricordo della trasferta a Classe della scorsa stagione, ci aspetta una partita del genere, non possiamo fallire se vogliamo fare quel salto in avanti come mentalità e convinzioni”.

ARBITRO – Dirigerà l’incontro il signor Moretti della sezione di Valdarno, coadiuvato dagli assistenti arbitrali Anedda di Caglieri e Ladu di Nuoro.

CONVOCATI – Questi i convocati dal tecnico per la partita di domani Portieri: Cominelli, Magoni, Valtorta. Difensori: Avesani, Belotti, Chimini, Licini, Manu-Aning, Menni, Panelli, Sanni, Scalvini. Centrocampisti: Comotti, Coulibaly, Faccioli, Franzoni, Miglio, Mozzanica, Sola, Vignali. Attaccanti: Berta, Confalonieri, De Angelis.