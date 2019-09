Ciliverghe, le ultime in vista del Fiorenzuola: i convocati e le dichiarazioni di Carobbio

Tutto pronto a Casa Cili per ospitare il Fiorenzuola nella quarta giornata del campionato di serie D con calcio d’inizio fissato domani alle ore 15. Per il Ciliverghe sarà la prima partita senza capitan Minelli, assenza importante dentro e fuori il campo, con il tecnico Carobbio che potrà già contare sul nuovo acquisto Mauro Belotti e che per la prima volta potrà contare in campionato anche su Chimini di rientro dopo il lungo stop.

AVVERSARIA – Il Fiorenzuola occupa la seconda piazza in classifica alle spalle della capolista Mantova dopo le vittorie sul Breno e sulla Sammaurese ed il pareggio esterno contro l’Alfonsine con quattro reti segnate ed una sola subita. I precedenti vedono le due squadre con una vittoria a testa, all’andata nel passato torneo il Fiorenzuola si impose alla prima giornata 2-0 in casa, mentre al ritorno a Casa Cili fu il Ciliverghe a vincere 2-0 con reti di Aloia e Mauri.

DICHIARAZIONI – Queste le dichiarazioni del tecnico Filippo Carobbio alla vigilia della partita: “Il nostro percorso di crescita non può prescindere dai risultati, l’anno scorso alla quarta giornata ospitavamo il Pavia con la stessa ed identica situazione di classifica e quella sconfitta segnò un brutto stop per noi, adesso dobbiamo dimostrare di essere cresciuti e non fallire questo appuntamento. Il Fiorenzuola è una squadra di qualità, molto forte ed aggressiva, perciò è un test importante ed una partita ostica in cui ci potremo permettere pochi errori. L’assenza di Minelli peserà sicuramente, sia in campo che nello spogliatoio, è un punto di riferimento non solo per noi, ma per tutto l’ambiente, l’arrivo di Belotti ci permette di sopperire a questa assenza. E’ un calciatore importante che ha alle spalle una carriera che parla per lui, lo conosco da tanto e so cosa ci potrà dare sotto tanti punti di vista”.

ARBITRO – Dirigerà l’incontro il signor Romaniello della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti arbitrali Porcu di Oristano e Salvatori di Tivoli.

CONVOCATI – Questi i convocati dal tecnico per la partita di domani

Portieri: Magoni, Valtorta.

Difensori: Avesani, Belotti, Chimini, Licini, Menni, Sanni.

Centrocampisti: Comotti, Coulibaly, Faccioli, Franzoni, Miglio, Mozzanica, Sola, Vignali.

Attaccanti: Ait Bakrim, Berta, Confalonieri, De Angelis.