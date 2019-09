Cina, il gol di Zahavi è da impazzire: invenzione dell’ex Palermo al 90′ [VIDEO]

Eran Zahavi. Probabilmente ai meno attenti questo nome no dirà nulla, ma l’israeliano è passato anche dalla Serie A. Non indimenticabile la sua esperienza a Palermo (sole due reti) ma l’attaccante si sta ritagliando un grande spazio in campo internazionale. Tornato alla ribalta prima in patria con il Maccabi Tel Aviv e poi con la nazionale israeliana (9 gol in 6 partite di qualificazione), Zahavi sta facendo faville anche nel campionato cinese. Due ottime stagioni e una terza in cui si sta migliorando. Sono già 26 i gol in 22 partite. Nell’ultima gara, quella tra il suo Guangzhou R&F e il Tianjin Tianhai, Zahavi ha realizzato una doppietta. Numeri normali, che non fanno più notizia. Ma incredibile è stato il secondo gol dell’ex Palermo. Una giocata pazzesca valsa i 3 punti proprio al 90′. In basso il VIDEO tutto da gustare.