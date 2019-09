Club italiano nei guai, indagati per frode fiscale: eseguito decreto di sequestro patrimoniale [NOME e DETTAGLI]

Sono ore calde per quanto riguarda il mondo del calcio, non solo le grandi piazze anche nelle categorie inferiori si verificano fatti che in poco tempo arrivano alla ribalta della cronaca. E’ quanto successo oggi, nel dettaglio la Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un decreto di sequestro patrimoniale per un importo complessivo di 225 mila euro nei confronti dell’A.S. Torrese, si tratta di una squadra di calcio di Torre del Greco militante nel campionato di Promozione 2018/2019, dei suoi rappresentanti legali e dell’effettivo gestore di fatto, indagati per frode fiscale. L’indagine potrebbe portare pesanti ripercussioni al club, aggiornamenti previsti già nelle prossime ore. Dalle indagini sono emerse fatture per operazioni inesistenti per oltre 160 mila euro, concernenti l’utilizzo di un campo di calcio per gli allenamenti, otre 35 mila euro l’Iva evasa e quasi 190 mila euro l’imposta sui redditi sottratta indebitamente a tassazione.