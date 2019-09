Il Collegio di Garanza respinge il ricorso di Chievo ed Empoli contro la Lega B [DETTAGLI]

Il Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze a sezioni Unite tenutasi in data odierna e presieduta da Franco Frattini, ha respinto il ricorso presentato il 2 agosto scorso da Chievo ed Empoli contro la Lega di B contro l’obbligo, al momento della loro iscrizione, di “provvedere al pagamento del ‘contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B'”. Per quanto riguarda gli altri provvedimenti, “dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato” il ricorso di Antonio Caliendo contro la squalifica a 3 anni e 6 mesi ricevuta dalla Corte federale d’appello lo scorso 13 luglio. Stessa formula per il ricorso presentato da Laura Perbellini e Marcello Merlin contro la Corte d’Appello Federale della Fise che aveva confermato le sospensioni del 28 maggio scorso.