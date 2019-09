Condizioni Bardi, il portiere è stato dimesso all’ospedale

Buone notizie sul portiere del Frosinone Francesco Bardi, l’estremo difensore è stato dimesso dopo aver trascorso tutta la notte in ospedale a Perugia dopo la partita valida per il campionato di Serie B, il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti in seguito ad uno scontro ed il successivo svenimento. Bardi aveva riportato un “trauma cranico minore” che ha tuttavia richiesto un periodo di osservazione per escludere complicazioni, la tac a cui è stato sottoposto ha escluso ogni tipo di problema. Bardi ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni di salute, soprattutto i familiari, e sembra pronto a tornare protagonista con la maglia del Frosinone.