Consigli fantacalcio, 3^ giornata: chi schierare e chi evitare, subito Sanchez e Verdi

CONSIGLI FANTACALCIO – Si gioca la terza giornata del campionato di Serie A e torna il classico appuntamento anche con il Fantacalcio, ecco tutti i consigli su chi schierare e su chi evitare. Il turno prende il via con la partita che promette spettacolo tra Fiorentina e Juventus, la squadra di Sarri alla ricerca della terza vittoria consecutiva, alle 18 in campo il Napoli chiamata a riscattare l’ultima sconfitta, di fronte una squadra in difficoltà, la Sampdoria. L’Inter cerca conferme in casa contro l’Udinese, domenica il lunch match tra Genoa e Atalanta, scontri per la salvezza alle 15 mentre la Lazio sul campo della Spal. La Roma dovrà vedersela con il Sassuolo, il Milan con il Verona, chiude la sfida tra Torino e Lecce. Ecco i consigli del fantacalcio di CalcioWeb.

I consigli del fantacalcio

FIORENTINA-JUVENTUS – La Fiorentina è ancora a zero punti e la partita contro la Juventus è proibitiva, da evitare dunque di schierare Boateng contro i forti difensori bianconeri, può essere invece la partita di Douglas Costa, devastante in campo aperto.

NAPOLI-SAMPDORIA – Sampdoria in crisi, ovviamente da escludere dall’11 i difensori blucerchiati in una trasferta difficilissima ma si preannuncia una partita difficile anche per gli attaccanti, Mertens può fare la differenza.

INTER-UDINESE – Conte sembra intenzionato a schierare subito Sanchez, gol dell’ex? Lasagna può risultare troppo isolato in attacco.

GENOA-ATALANTA – Schone può essere un’arma anche su calci piazzati ma è Zapata l’attaccante più in forma, Pinamonti può soffrire contro la difesa nerazzurra.

BRESCIA-BOLOGNA – Il centrocampo del Brescia può soffrire quello del Bologna, in contropiede Sansone e Palacio possono risolvere il match.

PARMA-CAGLIARI – In queste partite gli inserimenti di Kucka possono fare la differenza ma anche Simeone può iniziare la nuova avventura con il botto.

SPAL-LAZIO – Milinkovic-Savic è in grado di fare la differenza, Vavro invece è ancora un punto interrogativo nella difesa biancoceleste.

ROMA-SASSUOLO – Impossibile non schierare Dzeko, Berardi invece avrà difficoltà a confermarsi dopo la tripletta contro la Sampdoria.

VERONA-MILAN – Sorpresa Stepinski in casa Verona? Può essere la sua stagione ma bisogna puntare anche su Piatek, il polacco può sbloccarsi.

TORINO-LECCE – Verdi ha una voglia matta di esordire con il botto, si preannuncia una partita difficile per i centrocampisti della squadra di Liverani.