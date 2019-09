Consigli fantacalcio, 4^ giornata: da schierare Dybala e Zaniolo, rischio Lukaku

Consigli fantacalcio – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A, si gioca un turno molto importante valido per il massimo campionato italiano. La giornata prende il via con la partita tra Cagliari e Genoa, programma ricco anche nella giornata di sabato, nel primo match in campo Udinese e Brescia, alle 18 la Juventus affronta il Verona con i bianconeri chiamati a riscattare i due pareggi consecutivi tra campionato e Champions League, in serata il derby che non ha bisogno di presentazioni tra Milan e Inter. Nel lunch match della domenica si sfidano Sassuolo e Spal, trasferte per Roma e Napoli contro Bologna e Lecce, la Sampdoria in casa contro il Torino. Match che promette spettacolo tra Atalanta e Fiorentina, la Lazio affronta il Parma.

Consigli fantacalcio