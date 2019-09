Consigli fantacalcio 5^ giornata: Duvan Zapata torna al gol, sì a Mertens e Belotti

CONSIGLI FANTACALCIO 5^ GIORNATA – Prende il via oggi un’altra giornata di Serie A. Torna l’appuntamento con i consigli di CalcioWeb per gli appassionati di fantacalcio. Tanti i match interessanti nel quinto turno. Si inizia con Verona-Udinese alle 19, in serata si gioca Brescia-Juventus. Domani anticipano alle 19 Roma-Atalanta, in serata la maggior parte del programma, spicca Inter-Lazio. Chiude Torino-Milan giovedì.

CONSIGLI FANTACALCIO 5^ GIORNATA

VERONA-UDINESE – Partita molto delicata. Friulani in crisi, ma il portiere Musso è in ottima forma e si può schierare, così come Lasagna e Fofana, vogliosi di riscatto. Occhio all’ex Samir, che potrebbe trovare un gol inaspettato. Si possono schierare Veloso e Verre. Da evitare la difesa del Verona.

BRESCIA-JUVENTUS – Da evitare la difesa del Brescia, mentre si possono schierare Tonali, Romulo e Balotelli. Fiducia anche a Donnarumma. Tra i bianconeri sì a Dybala e Pjanic, evitate de Ligt, ancora non al top.

ROMA-ATALANTA – Big match all’Olimpico. Partita che promette tanti gol, da evitare dunque le difese, ma non Kolarov. Sì a Zaniolo, stavolta titolare, e Dzeko. Duvan Zapata può tornare al gol.

FIORENTINA-SAMPDORIA – Un Ribery così in forma non si può lasciare fuori. Sì a Castrovilli, attenzione a qualche bonus in arrivo dai difensori viola, schierabili Milenkovic, Pezzella e Caceres. Tra le fila blucerchiate convince solo Quagliarella, da evitare il reparto difensivo.

GENOA-BOLOGNA – Liguri vogliosi di riscatto. Occhio a Schone in odore di bonus e tra i più propositivi contro il Cagliari. Nei felsinei sì a Palacio, che spesso fa male alla sua ex squadra, occhio anche a Orsolini e Soriano. Da evitare Zapata, Romero e Denswil.

INTER-LAZIO – Big match a San Siro. Si possono schierare tutti, ma puntiamo su un calciatore per parte: l’ex de Vrij per l’Inter, Correa per la Lazio.

NAPOLI-CAGLIARI – Da schierare tutti i calciatori del Napoli che avete in rosa. Occhio soprattutto a Mertens, Lozano e Insigne, Koulibaly può trovare la rete. Tra i sardi schierabile Joao Pedro, da evitare Olsen e la difesa.

PARMA-SASSUOLO – Ducali vogliosi di riscatto. Sì a Gervinho ed Inglese, occhio alle sorprese Kulusevski e Bruno Alves. Sassuolo che sta facendo bene. Da mettere Berardi e Caputo, da evitare i difensori.

SPAL-LECCE – Qualche cambio per Semplici. Chi ha Petagna lo può mettere tranquillamente, sì anche a Murgia e Missiroli. Tra i salentini occhio a Falco e Babacar, da evitare difesa e portiere ospiti.

TORINO-MILAN – Occhio a Belotti, che spesso fa male ai rossoneri. Sì a Piatek, sperando nel riscatto del polacco, sì anche a Leao. Evitate i difensori centrali e i centrocampisti rossoneri.