Consigli fantacalcio, 6^ giornata: fiducia a Dybala e Lukaku, occhio alle sorprese Allan e Rrahmani

CONSIGLI FANTACALCIO 6^ GIORNATA – Al via domani la sesta giornata di Serie A. Dopo il turno infrasettimanale, è di nuovo ora di scendere in campo. Apre la Juventus, che ospita la Spal. Impegno in trasferta per Inter e Atalanta. Il Milan e la Roma cercano riscatto rispettivamente contro Fiorentina e Lecce. Torna l’appuntamento con i consigli di CalcioWeb per gli appassionati di fantacalcio.

JUVENTUS-SPAL – Partita abbordabile per i bianconeri. Sì a Dybala, che finalmente potrebbe trovare il gol, e a Higuain. Occhio anche al possibile primo sigillo italiano di Rabiot. Da evitare difesa e portiere della squadra di Semplici, potrebbero far male gli inserimenti di Kurtic e Murgia.

SAMPDORIA-INTER – Fiducia a Lukaku contro una difesa imbarazzante come quella dei blucerchiati. Occhio all’ex Skriniar, dato che in passato questa è stata spesso la partita di un altro ex, Icardi. Tra i liguri schierabili Quagliarella e Caprari.

SASSUOLO-ATALANTA – Schierabile tutto il tridente della Dea. In particolare, consigliatissimo Ilicic, autore di una tripletta la scorsa stagione. Possibile bonus in arrivo dalla difesa bergamasca. I difensori di Gasperini sono abituati a segnare tanto e quest’anno la media si è un po’ abbassata. Occhi puntati su Palomino, Toloi e Hateboer. Fiducia a Duncan e Defrel, che spesso si scatena contro gli orobici.

NAPOLI-BRESCIA – Il Napoli cerca riscatto, dopo la sconfitta contro il Cagliari. Consigliamo sia Llorente che Lozano, Occhio ad Allan, che trova il gol solo in casa e spesso in partite del genere. Consigliamo la coppia d’attacco Balotelli-Donnarumma, con la difesa partenopea che concede sempre qualcosa.

LAZIO-GENOA – Immobile torna titolare e potrebbe trovare subito la via della rete contro la sua ex squadra, già punita diverse volte in carriera. Fiducia a Pinamonti, che all’Olimpico ha già trovato la rete contro la Roma.

LECCE-ROMA – Tanti i giocatori schierabili tra i giallorossi, ne citiamo tre: Dzeko, Pellegrini e Kluivert. Rinnoviamo la fiducia a Falco tra i salentini.

UDINESE-BOLOGNA – Due squadre che cercano gioco, punti e gol. Occhio a Fofana e Samir tra i friulani, Orsolini e Palacio per i felsinei.

CAGLIARI-VERONA – I sardi cercano conferme. Da mettere Joao Pedro e Simeone, Rog e Ceppitelli le possibili sorprese. Tra gli scaligeri il nome imprevedibile può essere Rrahmani.

MILAN-FIORENTINA – In questo periodo schierare i rossoneri è sempre un rischio. Rispolverate Calhanoglu, due gol in carriera ai viola, Piatek cerca continuità. Occhio a Caceres e Chiesa tra i viola.

PARMA-TORINO – Fiducia a Kucka e Gervinho tra i ducali, non si può lasciare fuori Belotti, Izzo la possibile sorpresa di giornata.