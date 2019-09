Coppa Italia Serie C, il Bisceglie si qualifica dopo il pareggio contro il Picerno

E’ il Bisceglie l’ultima squadra a qualificarsi per la Coppa Italia di Serie C, il club pugliese ha superato il turno grazie al pareggio casalingo contro il Picerno, decisiva per la qualificazione la vittoria nella gara d’andata con il risultato di 0-2. Il Picerno è riuscito a sbloccare il risultato grazie alla punizione perfetta di Umberto Nappello ma sette minuti più tardi il Bisceglie ha trovato la via del pareggio, la firma porta il nome di Manicone. Il Bisceglie con questo pareggio completa il quadro delle squadre qualificate al primo turno della Coppa Italia Serie C, adesso per entrambe testa al campionato, obiettivo ben più importante, l’avvio di entrambe le squadre è stato positivo, soprattutto quello del Picerno.