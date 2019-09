Coppa Italia Serie D, Palermo fuori ai rigori: esulta il Biancavilla

Coppa Italia Serie D, la ‘matricola terribile’ Biancavilla elimina il Palermo. Nel turno preliminare giocato al Barbera finisce 5-3 ai calci di rigore dopo che le due squadre avevano chiuso sull’ 1-1. In gol Marcellino per gli ospiti al 22′ del primo tempo e Santana per i padroni di casa al 3′ della ripresa. Dal dischetto per il Palermo a segno Santana e Peretti, mentre fatali risultano gli erori di Mauri e Crivello. Per il Biancavilla gol di Amaya, Viglianisi, Maiorano e Bonaccorsi. Ai trentaduesimi di finale il Biancavilla affronterà il Marsala.