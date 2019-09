Nella Coppa di Lega inglese, tutto come da pronostici per le ‘big’: vittoria e ottavi di finali centrati, infatti. per Chelsea, Liverpool e Manchester United. I Blues hanno travolto per 7-1 il Grimsby (Barkley, doppietta di Batshuayi, Pedro, Zouma, James e Hudson-Odoi). I Reds si sono imposti per 2-0 sul Milton Keynes (Milner e Hoever), il Manchester United ha superato dopo i calci di rigore il Rochdale, formazione di terza divisione.