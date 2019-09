Cori offensivi contro la mamma di Zaniolo: la reazione di Francesca Costa

Il derby tra Lazio e Roma ha regalato emozioni e si è concluso sul punteggio di 1-1, non sono mancati brutti episodi come i cori offensivi nei confronti di Francesca Costa, la mamma di Nicolò Zaniolo. Prima il messaggio su Instagram: “..agli insulti cantati da individui così educati le cui madri saranno orgogliose di loro …tu hai risposto …sul campo nel miglior modo possibile …uomo partita Sky ….e la mamma di zaniolo è’ così orgogliosa di essere tua mamma che non serve dire altro …avanti così tu sei vita ❤️❤️❤️ @nicolozaniolo”, poi l’intervista riportata da Sportmediaset: “Innanzitutto chi continua ad attaccarmi non ha capito il senso del mio post: io parlavo a mio figlio, e solo a lui; volevo sottolineare quanto avesse avuto le p…e. È allucinante che mi dicano che voglio diventare famosa alle sue spalle, questo è inaccettabile. Instagram non è un lavoro, è semplicemente il mio spazio social”.

“Mi fa sorridere quando mi dicono che Nicolò potrebbe soffrirmi: mio figlio soffre di più a sentire un coro contro sua madre. Dicono che Nicolò disapprovi le mie foto, ma non è vero, se lo sono inventato. Entrando in macchina, si è girato verso suo padre e gli ha chiesto: “Ma i cori alla mamma?” Aveva la faccia di chi voleva dire “è stata tosta” ma io gli ho detto subito che era stato bravo, che era come se non li avesse sentiti”.