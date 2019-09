Costa Rica, si dimette il ct Matosas: il motivo è assurdo

Dopo appena un anno e otto partite (tre vittorie, un pari e 4 sconfitte), Gustavo Matosas si dimette da ct del Costa Rica. Il tecnico argentino, fa sapere la Federazione, si è avvalso di una clausola che gli consentiva di rescindere il contratto “essendogli arrivata una grande opportunità di lavoro”. Per lui si profila una nuova esperienza nel campionato messicano, dove ha già allenato Queretaro, Leon, America e Atlas. Ma, come ha confessato lo stesso tecnico, i motivi della sua scelta sono altri: “Ho bisogno di lavorare quotidianamente con i calciatori. Io vivo giorno per giorno e questa è la cosa che ha pesato di più sulla mia decisione. Non è questione di dove vado né economica. Non sapevo che fare il ct fosse così noioso. Non mi sento produttivo, a volte mi sembra di essere in vacanza, vedo i giocatori ogni due mesi”. Matosas guiderà i Ticos un’ultima volta domani, nell’amichevole con l’Uruguay.